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futebol

Perto do G-4, Vitória recebe o embalado CSA

Leão e Azulão medem forças nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Barradão...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 21:31

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 21:31
Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória
A terça-feira promete muita emoção na Série B. A partir das 19h15 (Horário de Brasília), Vitória e CSA se enfrentam em jogo válido pela 12ª rodada do torneio nacional.Como chegam
Um dos times mais tradicionais da competição, o Vitória faz uma campanha regular, que deixa o time na 6ª posição, com 19 pontos e de olho no G-4, zona que dá acesso à elite do futebol nacional.
Do outro lado do confronto está o CSA, que após a saída do técnico Argel Fucs, mostrou uma grande evolução dentro das quatro linhas e engatou duas vitórias consecutivas, feitos que tiraram o time da zona de rebaixamento e levaram para o 14º lugar, com 10 pontos.
Prováveis:
Vitória: Ronaldo; Leandro Silva, Wallace, Joao Vitor e Carleto; Lucas Cândido, Guilherme Rend e Fernando Neto; Alisson Farias, Vico e Léo Ceará.
CSA: Matheus Mendes; Diego Renan, Luciano Castán, Cleberson e Rafinha; Márcio Araújo, Geovane e Yago; Rodrigo Pimpão, Pedro Júnior e Paulo Sérgio.

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