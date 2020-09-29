Perto do G-4, Vitória recebe o embalado CSA

Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

A terça-feira promete muita emoção na Série B. A partir das 19h15 (Horário de Brasília), Vitória e CSA se enfrentam em jogo válido pela 12ª rodada do torneio nacional.Como chegam

Um dos times mais tradicionais da competição, o Vitória faz uma campanha regular, que deixa o time na 6ª posição, com 19 pontos e de olho no G-4, zona que dá acesso à elite do futebol nacional.

Do outro lado do confronto está o CSA, que após a saída do técnico Argel Fucs, mostrou uma grande evolução dentro das quatro linhas e engatou duas vitórias consecutivas, feitos que tiraram o time da zona de rebaixamento e levaram para o 14º lugar, com 10 pontos.

Prováveis:

Vitória: Ronaldo; Leandro Silva, Wallace, Joao Vitor e Carleto; Lucas Cândido, Guilherme Rend e Fernando Neto; Alisson Farias, Vico e Léo Ceará.