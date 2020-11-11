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futebol

Perto do fim de contrato, Çalhanoglu volta à mira do Atlético de Madrid

Jogador de 26 anos tem vínculo com o Milan somente até junho de 2021, quando termina a temporada no Velho Continente, e poderá assinar pré-contrato a partir de janeiro...
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Publicado em 

11 nov 2020 às 14:31

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 14:31

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
Um dos principais destaques do Milan desde a volta do futebol após a paralisação por conta da Covid-19, o meia Hakan Çalhanoglu começa a atrair o interesse de outros clubes da Europa. De acordo com o "Mundo Deportivo", da Espanha, o Atlético de Madrid pensa na contratação do jogador.O turco tem contrato com a equipe italiana até o fim da temporada e, até o momento, não chegou a um acordo com a direção rossonera para a ampliação do vínculo. Neste cenário, o atleta pode assinar sem custos com outro clube a partir de janeiro.
Çalhanoglu já foi alvo do Atlético de Madrid em duas ocasiões. Na primeira, quando ainda atuava no Hamburgo, o jogador optou por continuar na Alemanha e acertou com o Bayer Leverkusen. No ano passado, quando o Milan se interessou por Ángel Correa, dos Colchoneros, o meia quase foi envolvido.

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