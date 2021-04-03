Perto do Atlético-MG, Tchê Tchê treina separado no São Paulo

Com negociações adiantadas para ser reforço do Atlético-MG por empréstimo, o volante Tchê Tchê treinou separado do elenco do São Paulo neste sábado, segundo informações do 'GE'. Com isso, crescem as chances do jogador ser negociado pelo Tricolor.

Tchê Tchê foi um pedido do técnico Cuca, que trabalhou com o jogador no Palmeiras, no próprio São Paulo e agora comanda o Atlético-MG. Cuca, inclusive, foi o treinador que pediu a chegada do jogador no Tricolor paulista. Vale destacar que o São Paulo ainda negocia um débito da compra do jogador, que estava no Dínamo de Kiev (UCR). Os valores do débito giram em torno de R$ 22 milhões, que Casares vem tentando negociar com os ucranianos para salvar o valor.Se as negociações avançarem o Atlético terá de acertar com o São Paulo o formato da vinda do jogador, que tem contrato com o clube paulista até 2023. Atualmente, o jogador é reserva com Hernán Crespo, treinador do Tricolor.