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futebol

Perto do Atlético-MG, Tchê Tchê treina separado no São Paulo

Volante deve ser emprestado ao Galo pelo Tricolor e tem negociações adiantadas para sair...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 15:27
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Com negociações adiantadas para ser reforço do Atlético-MG por empréstimo, o volante Tchê Tchê treinou separado do elenco do São Paulo neste sábado, segundo informações do 'GE'. Com isso, crescem as chances do jogador ser negociado pelo Tricolor.
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Tchê Tchê foi um pedido do técnico Cuca, que trabalhou com o jogador no Palmeiras, no próprio São Paulo e agora comanda o Atlético-MG. Cuca, inclusive, foi o treinador que pediu a chegada do jogador no Tricolor paulista. Vale destacar que o São Paulo ainda negocia um débito da compra do jogador, que estava no Dínamo de Kiev (UCR). Os valores do débito giram em torno de R$ 22 milhões, que Casares vem tentando negociar com os ucranianos para salvar o valor.Se as negociações avançarem o Atlético terá de acertar com o São Paulo o formato da vinda do jogador, que tem contrato com o clube paulista até 2023. Atualmente, o jogador é reserva com Hernán Crespo, treinador do Tricolor.

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