Perto de vender Suárez para a Inter, Barça volta a sonhar com Lautaro

Após a eliminação traumática na Liga dos Campeões, o Barcelona passa por uma severa reformulação de elenco e a média de idade da equipe deve cair drasticamente. Pensando nisso, nomes como o de Luis Suárez podem deixar o clube. E caso o uruguaio realmente saia, o alvo já foi definido: Lautaro Martínez.Alvo antigo do Barcelona, o argentino da Inter de Milão é apontado como o substituto ideal do camisa 9 uruguaio, que já está com 33 anos, e vai caminhando para a reta final de carreira. E segundo o portal "Goal", a direção blaugrana já começa a se movimentar pelo atleta da Nerazzurri.