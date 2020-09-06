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futebol

Perto de vender Suárez para a Inter, Barça volta a sonhar com Lautaro

Atacante da Inter de Milão é alvo antigo do clube catalão e pode se mudar para o Camp Nou com a possível saída Luis Suárez, pretendido pela Juventus...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 16:35

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 16:35
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após a eliminação traumática na Liga dos Campeões, o Barcelona passa por uma severa reformulação de elenco e a média de idade da equipe deve cair drasticamente. Pensando nisso, nomes como o de Luis Suárez podem deixar o clube. E caso o uruguaio realmente saia, o alvo já foi definido: Lautaro Martínez.Alvo antigo do Barcelona, o argentino da Inter de Milão é apontado como o substituto ideal do camisa 9 uruguaio, que já está com 33 anos, e vai caminhando para a reta final de carreira. E segundo o portal "Goal", a direção blaugrana já começa a se movimentar pelo atleta da Nerazzurri.
A publicação diz que o Barcelona não deseja gastar mais do que 65 milhões de euros (R$ 405 milhões) para concretizar a transferência e leva em conta a redução de valores por conta da pandemia do novo coronavírus, que atingiu o cofre de vários clubes ao redor do mundo.
Na última temporada, o atacante de 23 anos disputou 49 partidas com a camisa da Inter de Milão, marcou 21 gols e deu sete assistências. Ao lado de Lukaku, o argentino foi um dos principais nomes do clube.

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