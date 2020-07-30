Perto de retorno na Arábia Saudita, Diego Miranda vê time pronto

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Faltando uma semana para o reinício do futebol na Arábia Saudtia, o meia Diego Miranda acredita que o Al-Jabalain está pronto para voltar à luta por uma das vagas na elite do futebol árabe na próxima temporada. Para o brasileiro, com duas vitórias em amistosos recentes, o time recuperou a forma perdida nos meses de paralisação em razão da pandemia do coronavírus.

- Estamos muito bem. Vencemos o Al Baten, por 2 a 1, e o Al-Taawon, por 2 a 0, este último da primeira liga do país. Tive a felicidade de atuar com desenvoltura e pude dar mais uma assistência. A autoconfiança está de volta e sinto que as chances de fazermos uma reta final de competição convincente são grandes - declarou.

O rival na reestreia do Al-Jabalain será o Al-Kawkab, equipe que ocupa o 15º lugar na liga. Apesar de jogar em seu estádio e do rival possuir o pior ataque entre os 20 participantes, Diego crê que sua equipe não é favorita absoluta para a partida.