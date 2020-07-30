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futebol

Perto de retorno na Arábia Saudita, Diego Miranda vê time pronto

Jogador, que tem passagem por Chapecoense, Juventude e Náutico, é um dos destaques da equipe do Oriente Médio...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 18:25
Crédito: Divulgação
Faltando uma semana para o reinício do futebol na Arábia Saudtia, o meia Diego Miranda acredita que o Al-Jabalain está pronto para voltar à luta por uma das vagas na elite do futebol árabe na próxima temporada. Para o brasileiro, com duas vitórias em amistosos recentes, o time recuperou a forma perdida nos meses de paralisação em razão da pandemia do coronavírus.
- Estamos muito bem. Vencemos o Al Baten, por 2 a 1, e o Al-Taawon, por 2 a 0, este último da primeira liga do país. Tive a felicidade de atuar com desenvoltura e pude dar mais uma assistência. A autoconfiança está de volta e sinto que as chances de fazermos uma reta final de competição convincente são grandes - declarou.
O rival na reestreia do Al-Jabalain será o Al-Kawkab, equipe que ocupa o 15º lugar na liga. Apesar de jogar em seu estádio e do rival possuir o pior ataque entre os 20 participantes, Diego crê que sua equipe não é favorita absoluta para a partida.
- É absolutamente fundamental que respeitemos todos os dez adversários que enfrentaremos neste restante de campeonato. A atenção terá que ser a mesma contra o líder ou o lanterna. Favoritismo baseado na pontuação dos times não conta na hora do jogo, e sim o que realizarmos nele - finalizou.

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