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Vasco

Perto de renovar, colombiano posta foto e anima torcida vascaína

Meia estava fora do país e compartilhou imagem em aeronave retornando ao Brasil. Guarín ainda acerta detalhes contratuais para seguir no time carioca

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 13:27
Guarín está perto de acertar a renovação com o Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O meia Fredy Guarín está próximo de acertar a renovação de contrato com Vasco. O colombiano, que estava fora do país, compartilhou no Story uma imagem dentro de um avião para avisar aos torcedores vascaínos que está chegando ao Rio de Janeiro.
Embora o clube ainda negocie com o meia, Guarín, de 33 anos, ainda é um dos destaques do clube da Colina. As divergências contratuais com o clube não foram acertadas, mas e expectativa dos torcedores é de que ele siga no clube por dois anos.
O colombiano Guarín deve estar presente na partida desta quarta-feira, contra o Oriente Petrolero, pela Sul-Americana, e assistirá a partida em São Januário. Ao desembarcar na cidade, ele e o empresário do atleta devem encontrar os dirigentes da equipe carioca para finalizarem o contrato.
O atleta chegou ao clube no fim do ano passado e logo conquistou os corações vascaínos. Após atuar no futebol europeu, o ex-Inter de Milão deve chegar nesta tarde ao Rio de janeiro. O meia era titular sob o comando de Luxemburgo e deve brigar pela vaga de titular no comando de Abel braga.

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