Perto de renovar, colombiano posta foto e anima torcida vascaína

Guarín está perto de acertar a renovação com o Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O meia Fredy Guarín está próximo de acertar a renovação de contrato com Vasco. O colombiano, que estava fora do país, compartilhou no Story uma imagem dentro de um avião para avisar aos torcedores vascaínos que está chegando ao Rio de Janeiro.

Embora o clube ainda negocie com o meia, Guarín, de 33 anos, ainda é um dos destaques do clube da Colina. As divergências contratuais com o clube não foram acertadas, mas e expectativa dos torcedores é de que ele siga no clube por dois anos.

O colombiano Guarín deve estar presente na partida desta quarta-feira, contra o Oriente Petrolero, pela Sul-Americana, e assistirá a partida em São Januário. Ao desembarcar na cidade, ele e o empresário do atleta devem encontrar os dirigentes da equipe carioca para finalizarem o contrato.