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Perto de perder Mbappé, PSG quer Cristiano Ronaldo em 2022 para substituir o craque francês

Atacante português é pretendido para repor a provável saída de Mbappé ao final desta temporada. Ronaldo tem apenas mais um ano de contrato com a Juventus...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 08:56

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 08:56

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A chegada de Messi não diminuiu o apetite do PSG em se transformar em um time galáctico. A bola da vez agora é Cristiano Ronaldo, que segue na mira do Paris Saint-Germain para 2022. Segundo o jornal espanhol "As", o clube francês sabe que a saída de Mbappé ao Real Madrid é muito provável ao fim desta temporada - após o término do contrato do atacante.Assim como Mbappé, o português também tem apenas mais um ano de vínculo com a Juventus e sua renovação é complicada por conta do aspecto financeiro da equipe italiana. Com isso, o PSG busca repor uma saída em que não receberá nenhum dinheiro com uma contratação a custo zero.
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Jorge Mendes, empresário do camisa sete, está ciente do interesse. As informações indicam que Cristiano Ronaldo chegaria em Paris aos 37 anos e conseguiria um contrato para permanecer na capital francesa por duas temporadas.
A prioridade do PSG segue sendo a renovação com Mbappé e a postura do clube é a de pressionar o atleta. Na apresentação de Messi, Nasser Al-Khelaifi, presidente da entidade, afirmou que "não há desculpas" para o atacante não permanecer no time.

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