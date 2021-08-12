Perto de perder Mbappé, PSG quer Cristiano Ronaldo em 2022 para substituir o craque francês

A chegada de Messi não diminuiu o apetite do PSG em se transformar em um time galáctico. A bola da vez agora é Cristiano Ronaldo, que segue na mira do Paris Saint-Germain para 2022. Segundo o jornal espanhol "As", o clube francês sabe que a saída de Mbappé ao Real Madrid é muito provável ao fim desta temporada - após o término do contrato do atacante.Assim como Mbappé, o português também tem apenas mais um ano de vínculo com a Juventus e sua renovação é complicada por conta do aspecto financeiro da equipe italiana. Com isso, o PSG busca repor uma saída em que não receberá nenhum dinheiro com uma contratação a custo zero.