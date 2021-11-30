Perto de livrar risco de rebaixamento, São Paulo reencontrará rivais que não o derrotaram no primeiro turno

Embora Rogério Ceni tenha pregado cautela após a vitória por 2 a 0 sobre o Sport, no último sábado, no Morumbi, onde ele lembrou que o São Paulo ainda não se livrou matematicamente do rebaixamento, o time tem motivos de sobra para acreditar que vai garantir a sua permanência na elite nacional. Uma das razões para isso é o fato de que o Tricolor reencontrará nesta sua reta final do Brasileirão três adversários que não conseguiram derrotá-lo no primeiro turno.> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Rival dos são-paulinos no jogo desta quinta-feira, às 20h, em Porto Alegre, o Grêmio foi batido por 2 a 1 pelo oponente, no Morumbi, na 16ª rodada da competição. E após voltar a encarar o clube gaúcho, o time paulista enfrentará o Juventude na próxima segunda-feira, às 19h, em casa, no adeus à torcida em seu estádio neste ano. Na 18ª jornada da competição, as equipes empataram por 1 a 1 no confronto realizado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Depois de medir forças com os dois clubes do Sul, os comandados de Rogério Ceni vão fechar campanha no Brasileirão no dia 9 de dezembro, quando terão pela frente o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte. E na rodada final do primeiro turno, no Morumbi, os dois times ficaram no 0 a 0.E além do fato de não ter perdido para os seus três últimos rivais nesta edição da competição, o São Paulo sabe que possui uma grande chance de se livrar do rebaixamento até mesmo se acumular um empate e duas derrotas nestas três partidas derradeiras. Isso porque já tem 45 pontos e até hoje nunca um clube caiu para a Série B com 46 somados no Campeonato Brasileiro desta era atual dos pontos corridos com 20 clubes participantes, iniciada em 2003.

2% DE CHANCES DE REBAIXAMENTO

De acordo com o site infobola, que foi criado pelo matemático Tristão Garcia e há mais de uma década é referência em cálculos de probabilidades para os clubes nos principais torneios do Brasil, as chances de o Tricolor ser rebaixado hoje são de apenas 2%. Já Sport e Grêmio aparecem respectivamente com 99% e 96% neste ranking de ameaçados, que depois é completado por Bahia (44%), Juventude (33%), Athletico-PR (13%), Atlético-GO (7%) e Cuiabá (5%).

O Santos, com apenas 1%, é o último, logo abaixo dos são-paulinos, nesta classificação de risco de queda à Série B, embora já tenha atingido a marca dos 46 pontos vista como segura para assegurar a permanência na elite nacional.

Para justificar estas probabilidades, o Infobola explica em seu site que, além de considerar o mando de campo das partidas e o retrospecto dos times no Brasileirão, o seu "sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local".

Apesar do risco baixíssimo de cair para a Série B, o São Paulo não quer nem pensar na possibilidade de somar apenas um ponto nas três últimas rodadas, pois assim correria o risco de perder até uma esperada vaga na Copa Sul-Americana. Além disso, o time luta para fazer um final digno de campanha, até aqui muito abaixo da expectativa inicial de seus torcedores, que haviam ficado esperançosos no primeiro semestre após a conquista do Campeonato Paulista.

Com 45 pontos e na 12ª posição do Brasileirão, a equipe são-paulina pode chegar ao máximo de 54 nas três últimas rodadas. Se estivesse com essa pontuação hoje, o Tricolor ocuparia o quinto lugar, logo atrás do Corinthians, que tem 56, já se garantiu no mínimo na pré-Libertadores e atualmente figura na zona de classificação direta à fase de grupos da competição continental.