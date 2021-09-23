Perto de estreia pelo Tombense, goleiro Murillo afirma que está preparado para jogo decisivo

Em partida válida pela última rodada da primeira fase do Brasileirão Série C, o Tombense visita o Volta Redonda, no próximo sábado (25), em busca da sua classificação para o quadrangular de acesso para a Série B. Além da busca pela vaga, essa partida será especial para o goleiro Murillo. Reserva imediato de Felipe Garcia, o jovem arqueiro fará o seu primeiro jogo na temporada.- Venho aguardando essa oportunidade desde o início da temporada, e agora ela chegou. Existe um pouco de ansiedade, mas é aquela ansiedade boa. Venho treinando muito forte e me sinto totalmente preparado para defender a meta da equipe e ajudar na busca pelos três pontos - disse o goleiro sobre a chance.

Na segunda colocação do grupo A, com 27 pontos, para garantir a classificação sem depender dos outros jogos, a equipe de Tombos precisa no mínimo de um empate. Caso seja derrotado, o Tombense precisa torcer para que Manaus, Botafogo-PB ou Ferroviário sejam derrotados. Caso a equipe cearense empate, o Tombense também se classifica. Em caso de vitória do Ferroviário e derrota do time mineiro, a decisão será no saldo. Murillo destacou a importância do jogo e disse que a equipe tem que saber jogar a partida com inteligência.- Vai ser uma partida muito difícil, o Volta Redonda tem chances de classificação e vai nos impor uma dificuldade muito grande na partida. Esse será o jogo da temporada para a nossa equipe, pois pode nos colocar no quadrangular decisivo. Vamos ter que saber se portar muito bem na partida e jogar com muita calma e inteligência - comentou sobre o que espera do jogo decisivo.