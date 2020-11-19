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Perto de deixar a Juventus, Khedira revela sonho de jogar na Inglaterra

Meio-campista alemão não está nos planos de Andrea Pirlo e deve ser negociado em janeiro. O Tottenham, de José Mourinho, aparece como um possível destino...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 11:47

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 11:47

Crédito: Miguel Medina / AFP
Fora dos planos de Andrea Pirlo para a temporada, Sami Khedira deve ser negociado pela Juventus em janeiro. Com 33 anos, o meio-campista alemão revelou desejo de atuar na Premier League e acendeu rumores sobre uma possível ida ao Tottenham, de José Mourinho.
- Desde criança tenho o sonho de jogar na Premier League. Estou feliz e satisfeito com a minha carreira, mas jogar na Inglaterra é algo que não pude realizar. Sempre gostei de enfrentar equipes inglesas na Liga dos Campeões - disse à "Sky Sports".Khedira esteve no Real Madrid entre 2010 e 2015. Ele foi treinado por José Mourinho até 2013 e viveu um grande momento sob comando do português. Agora, ambos podem se reencontrar no Tottenham.

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