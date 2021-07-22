Perto de completar a marca de 50 jogos pelo Sion, da Suíça, Itatinga comemora: ‘Muito feliz’

Crédito: Divulgação/FC Sion

O atacante Itatinga retornou ao Sion FC-SUI com mais maturidade e pronto para ser uma das principais opções do ataque ao lado do francês Hoarau e do suiço Karlen, que foram os artilheiros da temporada passada. No último ano, o atleta estava emprestado ao Pau FC-FRA, equipe da segunda divisão da França, onde atuou em 18 jogos, marcou três gols e deu uma assistência ao longo da Ligue 2.

> ATUAÇÕES: Richarlison brilha na estreia da Seleção nos Jogos OlímpicosAgora, neste retorno ao Sion FC, Itatinga está prestes a completar 50 jogos pela equipe suíça. O camisa 76, inclusive, já soma 47 jogos, sete gols e duas assistências. Esses números evidenciam uma média de uma participação em gol a cada cinco partidas.

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As estatísticas chamam a atenção, uma vez que o jovem atacante tem apenas 22 anos. Itatinga comemorou a marca de 50 jogos pelo Sion, agradeceu aos companheiros e já projetou a temporada.