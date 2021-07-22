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Perto de completar a marca de 50 jogos pelo Sion, da Suíça, Itatinga comemora: ‘Muito feliz’

Após uma temporada no futebol francês, Itatinga está de volta ao futebol suíço; pelo Sion, o atacante soma 47 jogos, sete gols e duas assistências...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 20:06

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 20:06
Crédito: Divulgação/FC Sion
O atacante Itatinga retornou ao Sion FC-SUI com mais maturidade e pronto para ser uma das principais opções do ataque ao lado do francês Hoarau e do suiço Karlen, que foram os artilheiros da temporada passada. No último ano, o atleta estava emprestado ao Pau FC-FRA, equipe da segunda divisão da França, onde atuou em 18 jogos, marcou três gols e deu uma assistência ao longo da Ligue 2.
> ATUAÇÕES: Richarlison brilha na estreia da Seleção nos Jogos OlímpicosAgora, neste retorno ao Sion FC, Itatinga está prestes a completar 50 jogos pela equipe suíça. O camisa 76, inclusive, já soma 47 jogos, sete gols e duas assistências. Esses números evidenciam uma média de uma participação em gol a cada cinco partidas.
> Veja e simule a tabela da Libertadores
As estatísticas chamam a atenção, uma vez que o jovem atacante tem apenas 22 anos. Itatinga comemorou a marca de 50 jogos pelo Sion, agradeceu aos companheiros e já projetou a temporada.
- Estou muito feliz por chegar a uma marca tão expressiva como esses 50 jogos. Agradeço a Deus e a todos os meus companheiros que me ajudaram nessa evolução ao longo desses quase quatro anos da minha estreia na equipe. Fico contente de ter voltado, quero contribuir com o time, fazer gols e ser importante para o clube nesta temporada.

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