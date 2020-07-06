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Perto de bater recordes, Jurgen Klopp diz não ligar muito para os números

Equipe está a quatro vitórias de quebrar recordes de pontos e resultados positivos em uma temporada de Campeonato Inglês. Tabela da Premier League não será fácil para os Reds...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 13:02

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 13:02

Crédito: OLI SCARFF / AFP
Com a vitória sobre o Aston Villa por 2 a 0, o Liverpool mantém o sonho dos torcedores de quebrar recordes no Campeonato Inglês. No entanto, os Reds precisam de mais quatro resultados positivos para quebrar o recorde de triunfos que o Manchester City estabeleceu em 2018/2019, foram 32, mas também bater a marca de recordes de pontos que o time de Guardiola conseguiu em 2017/2018, 100 pontos.Ainda restam cinco rodadas e a equipe de Anfield soma 89 pontos na Premier League e com mais um triunfo em casa, iguala o recorde do Chelsea de vitórias em casa em uma só edição. No entanto, o técnico Jurgen Klopp só quer saber de vencer e não de pensar nos números.
- Nós não viemos aqui e temos os números que temos por pensarmos em quebrar recordes. Nós sempre estivemos 100% focados no jogo e isso não vai mudar. Eu nem sei sobre os números, sei que temos 89 pontos, mas não é grande coisa. Se conseguirmos fazer algo especial, será legal, mas não pensamos muito nisso.
A tabela do time comandado por Klopp não será fácil nesta reta final de temporada e dois últimos cinco jogos, o time enfrenta Arsenal e Chelsea que brigam por vagas em competições europeias no próximo ano. Apesar disso, o mais importante já foi feito e restam apenas recordes para o Liverpool conquistar, uma vez que já está fora de todas as outras competições que disputava.

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