Perto de bater recordes, Jurgen Klopp diz não ligar muito para os números

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Com a vitória sobre o Aston Villa por 2 a 0, o Liverpool mantém o sonho dos torcedores de quebrar recordes no Campeonato Inglês. No entanto, os Reds precisam de mais quatro resultados positivos para quebrar o recorde de triunfos que o Manchester City estabeleceu em 2018/2019, foram 32, mas também bater a marca de recordes de pontos que o time de Guardiola conseguiu em 2017/2018, 100 pontos.Ainda restam cinco rodadas e a equipe de Anfield soma 89 pontos na Premier League e com mais um triunfo em casa, iguala o recorde do Chelsea de vitórias em casa em uma só edição. No entanto, o técnico Jurgen Klopp só quer saber de vencer e não de pensar nos números.

- Nós não viemos aqui e temos os números que temos por pensarmos em quebrar recordes. Nós sempre estivemos 100% focados no jogo e isso não vai mudar. Eu nem sei sobre os números, sei que temos 89 pontos, mas não é grande coisa. Se conseguirmos fazer algo especial, será legal, mas não pensamos muito nisso.