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Perto de atingir 700 jogos como treinador, Guardiola revela desejo de dobrar a marca

Comandante do Manchester City disse que só se aposentará depois das 1400 partidas...

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 16:04

LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 16:04
Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
Pep Guardiola ainda planeja treinar por muito tempo. O comandante do Manchester City completará 700 jogos contra o Fulham pela Premier League, no final de semana.
- Vou fazer mais 700 jogos e me aposento. Nunca pensei que atingiria este número. É bom ter 700 jogos e poucas derrotas. Agradeço aos jogadores e staff do Barça B, do Barcelona, do Bayern e do Manchester City. É um grande número, fizemos coisas incríveis todos juntos e estou esperançoso que possamos fazer mais no futuro - disse.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUENa atual temporada, o Manchester City se encontra na 11ª colocação da Premier League. São 15 pontos em nove partidas disputadas.

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