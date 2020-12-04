Perto de atingir 700 jogos como treinador, Guardiola revela desejo de dobrar a marca

Pep Guardiola ainda planeja treinar por muito tempo. O comandante do Manchester City completará 700 jogos contra o Fulham pela Premier League, no final de semana.

- Vou fazer mais 700 jogos e me aposento. Nunca pensei que atingiria este número. É bom ter 700 jogos e poucas derrotas. Agradeço aos jogadores e staff do Barça B, do Barcelona, do Bayern e do Manchester City. É um grande número, fizemos coisas incríveis todos juntos e estou esperançoso que possamos fazer mais no futuro - disse.