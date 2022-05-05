Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Perto de acerto com o Atlético-MG, Cristian Pavón é sondado pelo Fenerbahce-TUR

Clube turco demonstrou interesse no argentino do Boca Juniors, que está em negociação com o Galo...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 19:10
Atualmente no Boca Juniors, o atacante Cristian Pavón pode nem chegar a jogar pelo Atlético-MG, com quem já teria um pré-acordo para ser jogador a partir do meio do ano. Uma proposta da Europa pode atravessar o negócio e tirar o jogador da Cidade do Galo.
LEIA: Atlético-MG e Cruzeiro lideram lista dos maiores devedores do Brasil; veja ranking completoSegundo a CNN Turca, o Fenerbahce estaria interessado no atacante, de 26 anos. A investida dos turcos sobre o argentino não é a primeira. A emissora diz que o clube aguarda a definição do novo treinador para tentar voltar à carga pelo jogador, que é uma aposta do Galo para reforçar o ataque.
O Atlético-MG não confirmou ainda a vinda de Pavon, apesar das tratativas existirem há algum tempo. Logo, se o Galo perder o jogador para os turcos, o clube mineiro deve manter a postura de não comentar suas negociações.
Crédito: Oargentinoháteriaumpré-acordocomoGaloparachegaraoclubenomeiodoano-(Foto:Divulgação/AlejandroPagni/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados