Perto de acerto com o Atlético-MG, Cristian Pavón é sondado pelo Fenerbahce-TUR

Atualmente no Boca Juniors, o atacante Cristian Pavón pode nem chegar a jogar pelo Atlético-MG, com quem já teria um pré-acordo para ser jogador a partir do meio do ano. Uma proposta da Europa pode atravessar o negócio e tirar o jogador da Cidade do Galo.

LEIA: Atlético-MG e Cruzeiro lideram lista dos maiores devedores do Brasil; veja ranking completoSegundo a CNN Turca, o Fenerbahce estaria interessado no atacante, de 26 anos. A investida dos turcos sobre o argentino não é a primeira. A emissora diz que o clube aguarda a definição do novo treinador para tentar voltar à carga pelo jogador, que é uma aposta do Galo para reforçar o ataque.

O Atlético-MG não confirmou ainda a vinda de Pavon, apesar das tratativas existirem há algum tempo. Logo, se o Galo perder o jogador para os turcos, o clube mineiro deve manter a postura de não comentar suas negociações.