Perto de 9 mil doses aplicadas, Neo Química Arena segue como ponto de vacinação contra a Covid-19

Crédito: Ag. Corinthians

Ainda em busca do controle da pandemia de coronavírus, a vacinação na cidade de São Paulo segue acontecendo em diversos postos. Um deles é a Neo Química Arena, em Itaquera. Nesta segunda-feira, a campanha de imunização continua no estádio corintiano para pessoas idosas com 68 anos ou mais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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No último sábado, a Casa do Povo atingiu a marca de 8.720 doses aplicadas por meio de drive-thru instalado no Estacionamento Leste - Portal E4 da Arena. Naquele dia, 285 pessoas receberam a vacina contra a Covid-19.