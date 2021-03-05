Perto da final da Copa do Brasil, Thaciano relembra fato importante da carreira

Crédito: Meio-campista participou das sete partidas feitas pelo Grêmio na Copa do Brasil 2020 (Max Peixoto/MS

O fim de semana que se aproxima é de decisão para o elenco do Grêmio. No próximo domingo (7) a equipe comandada por Renato Portaluppi precisa buscar uma virada contra o Palmeiras para conquistar a Copa do Brasil mais uma vez em sua história.>SIMULE a trajetória na busca pelo tetra do Gauchão!Peça importante da campanha na competição, o meia Thaciano, que chegou em 2018, busca seu sexto título pelo tricolor gaúcho. Responsável pelo gol que garantiu a classificação do time porto-alegrense para as quartas-de-final, contra o Juventude, o camisa 20 está numa lista seleta de jogadores que atuaram nessa Copa. Até aqui foram sete jogos disputados e o jogador esteve presente e atuou em todas as partidas do Grêmio na competição.

A segunda-feira após a decisão pode ser duplamente especial para o atleta. Além do dia que pode ser dedicado a comemorar mais um título, nessa mesma data, em 2014, ele marcou o seu primeiro gol como atleta profissional. Naquela oportunidade, Thaciano atuava com a camisa do Porto-PE e, em partida contra o Náutico pelo Estadual, o jovem meio-campista balançou as redes pela primeira vez em sua carreira.

- Lembro de ficar muito feliz naquela oportunidade. Marquei meu primeiro gol como profissional e muitas coisas começaram a acontecer. Agora no domingo temos uma decisão, estamos focados e vamos lutar muito para buscar o título. Será muito especial para mim ter essas duas datas para relembrar e comemorar sempre - diz o meio-campo.