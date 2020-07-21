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futebol

Perto da estreia, São Paulo inicia novo retiro em Cotia nesta quarta

Elenco treina no CT da Barra Funda nesta terça-feira e depois segue para o CFA, de onde só sairá para os jogos do Paulistão. Jogadores foram testados para Covid-19 nesta segunda...
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Publicado em 

21 jul 2020 às 11:00

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo inicia nesta quarta-feira à tarde mais um período de concentração no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia. Já está certo que o grupo ficará lá até o fim da primeira fase do Paulistão - restam dois jogos -, sendo que o período pode se estender até o fim da participação da equipe na competição.
Este será o terceiro período da equipe em Cotia em 2020. O primeiro foi em janeiro, durante a pré-temporada, e o segundo foi nesta preparação para o retorno do futebol, encerrado na semana passada.Elenco e funcionários passaram por mais uma bateria de testes de Covid-19 nesta segunda-feira. Caso alguém seja diagnosticado com o coronavírus, será cortado da viagem a Cotia e, consequentemente, das partidas. Até o fim da semana passada, os testes periódicos que foram feitos apontavam que não havia ninguém infectado.
No período de atividades em São Paulo, o clube orienta os atletas a irem do CT da Barra Funda direto para suas casas e que saiam o mínimo possível para não correr o risco de ter contato com o vírus. O elenco folgou no último domingo, mas as recomendações eram as mesmas: correr o menor risco possível.
O São Paulo sairá de Cotia para jogar na quinta-feira, às 20h, contra o Red Bull Bragantino, no Morumbi, e no domingo, às 16h, contra o Guarani, na Vila Belmiro. A equipe já está assegurada nas quartas de final do Paulistão.

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