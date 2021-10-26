Personagem da classificação do São Paulo no sub-20, Beraldo brinca: 'Fui do inferno ao céu em três minutos'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR, por 3 a 2, na última segunda-feira, que garantiu a vaga do time à semifinal do Brasileiro sub-20, vai ficar marcada para sempre na memória do zagueiro Beraldo. O atleta cometeu um pênalti, que ocasionou o segundo gol do Furacão, mas logo depois, fez o gol da vitória. Tudo isso no final da segunda etapa, aos 44 e 47 minutos, respectivamente. Ele brincou sobre a situação inusitada.

- Tive a infelicidade de fazer o pênalti e três minutos depois, consegui marcar o gol da vitória e colocar o time na semifinal da Copa do Brasil. Fui do inferno ao céu em três minutos. Só tenho a agradecer aos meus companheiros - disse o defensor, ao site oficial do São Paulo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Beraldo também comentou sobre a felicidade de chegar à semifinal da competição, que o time não disputava desde 2017. Na temporada passada, o São Paulo foi eliminado nas quartas de final justamente diante do Athletico-PR.