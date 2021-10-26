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Personagem da classificação do São Paulo no sub-20, Beraldo brinca: 'Fui do inferno ao céu em três minutos'

Zagueiro fez um pênalti aos 44 minutos da segunda etapa, em gol de empate do Athletico, mas marcou o tento da vitória aos 47 minutos após bate-rebate na área...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 16:30
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR, por 3 a 2, na última segunda-feira, que garantiu a vaga do time à semifinal do Brasileiro sub-20, vai ficar marcada para sempre na memória do zagueiro Beraldo. O atleta cometeu um pênalti, que ocasionou o segundo gol do Furacão, mas logo depois, fez o gol da vitória. Tudo isso no final da segunda etapa, aos 44 e 47 minutos, respectivamente. Ele brincou sobre a situação inusitada.
- Tive a infelicidade de fazer o pênalti e três minutos depois, consegui marcar o gol da vitória e colocar o time na semifinal da Copa do Brasil. Fui do inferno ao céu em três minutos. Só tenho a agradecer aos meus companheiros - disse o defensor, ao site oficial do São Paulo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Beraldo também comentou sobre a felicidade de chegar à semifinal da competição, que o time não disputava desde 2017. Na temporada passada, o São Paulo foi eliminado nas quartas de final justamente diante do Athletico-PR.
- É um sentimento especial, porque no ano passado, a gente caiu para o Athletico. Felicidade imensa em estar na semifinal do Brasileiro - finalizou. Na semifinal, o Tricolor vai pegar quem passar de Vasco e Flamengo, que decidem a vaga nesta terça-feira. Enquanto isso, o time comandado por Alex de Souza se prepara para a partida contra o XV de Piracicaba, quinta-feira, pelo Campeonato Paulista.

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