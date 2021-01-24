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Pérolas Negras bate Ceres por 2 a 1 e conquista o Troféu Waldir Amaral

Equipe carioca garantiu acesso para jogar a Série B1 do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 21:34

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 21:34

Crédito: Marcos Faria/FFERJ
O Pérolas Negras conquistou a Taça Waldir Amaral e se tornou campeão da Série B2 do Campeonato Carioca na tarde deste sábado, ao vencer o Ceres, por 2 a 1, em partida realizada no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O time da casa abriu o placar com gol de Chula. Precisando do empate, o Ceres partiu para cima e deixou tudo igual com o atleta Pagodinho. No entanto, aos 36 do segundo tempo, Joel aproveitou o cruzamento e marcou o gol do título.
Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro
Além do Pérolas Negras, que garantiu o acesso para a Série B1 do Campeonato Carioca, também sobem Carapebus, 7 de Abril e Campo Grande Atlético Clube.
O quadrangular final da Série B2 será disputado entre Pérolas Negras contra Campo Grande e Carapebus contra 7 de Abril.

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