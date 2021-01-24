Pérolas Negras bate Ceres por 2 a 1 e conquista o Troféu Waldir Amaral

O Pérolas Negras conquistou a Taça Waldir Amaral e se tornou campeão da Série B2 do Campeonato Carioca na tarde deste sábado, ao vencer o Ceres, por 2 a 1, em partida realizada no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O time da casa abriu o placar com gol de Chula. Precisando do empate, o Ceres partiu para cima e deixou tudo igual com o atleta Pagodinho. No entanto, aos 36 do segundo tempo, Joel aproveitou o cruzamento e marcou o gol do título.