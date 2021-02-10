Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Permanência no G4, primeira vitória no ano, reestruturação: São Paulo enfrenta o Ceará com vários objetivos
futebol

Permanência no G4, primeira vitória no ano, reestruturação: São Paulo enfrenta o Ceará com vários objetivos

Tricolor trata o jogo contra o Vozão como fundamental para a sequência da temporada. Vizolli estreia como interino tentando manter o clube na parte de cima da tabela...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem muitos objetivos para alcançar no jogo contra o Ceará, às 21h, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mais importante é vencer para não correr o risco de sair do G4 do Brasileirão. Caso não ganhe e o Fluminense superar o Atlético-MG, no Maracanã, o Tricolor paulista cairá para a quinta colocação, saindo do grupo que se classifica diretamente para a Copa Libertadores.
Brenner entrou na lista: Veja as vendas mais caras da história do São Paulo
Porém, para vencer, o São Paulo precisará quebrar um jejum deste ano. O clube ainda não venceu em 2021, com quatro derrotas e dois empates em seis jogos. Somente o Botafogo tem números piores entre os times da Série A. O que pesa a favor do Tricolor é o histórico recente contra o Vozão, que pode servir de incentivo para a partida.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO jogo também servirá para a estreia do técnico interino Marcos Vizolli, que deve comandar o clube até o final do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro teste desde a saída de Fernando Diniz, anunciada no dia 1 de fevereiro. Portanto, a comissão técnica teve tempo de trabalhar o elenco e se preparar para encarar a equipe cearense.
Uma das ações foi colocar o treino da véspera da partida no Morumbi. Com um intervalo grande de tempo entre um jogo e outro - cerca de dez dias -, a comissão técnica quis dar um ar de partida, trocando o CT da Barra Funda, onde geralmente acontecem as atividades, para a casa são-paulina.Procurando um novo técnico no mercado e quase acertado com Crespo, o São Paulo prefere esperar o confronto diante do Vozão para anunciar qualquer chegada. A ideia é não tirar o foco da equipe e apoiar o interino Vizolli.
A cúpula são-paulina conversou com cerca de dez nomes no 'processo seletivo' para a contratação de um novo técnico. Agora, portanto, é hora de avaliar os prós e contras e tomar a decisão com cautela.
Para ter mais tranquilidade, uma vitória contra o Ceará é fundamental. Resta saber se o Tricolor cumprirá os diversos objetivos no jogo desta noite.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados