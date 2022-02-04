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Permanência de Cristiano Ronaldo no Manchester United depende da escolha de novo treinador

Português está insatisfeito com a situação da equipe do Old Trafford e pode deixar o clube ao final da temporada. Zidane e Pochettino são os nomes especulados dos Red Devils...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 11:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 11:11
Principal contratação do Manchester United para a atual temporada, o atacante Cristiano Ronaldo não tem permanência garantida nos Diabos Vermelhos para a próxima época. Após a imprensa inglesa cogitar que o português poderia deixar o clube, novas informações sobre o futuro do craque vieram à tona.De acordo com informações da "ESPN", CR7 só seguirá na equipe britânica na próxima temporada dependendo do projeto que lhe for apresentado. E por projeto entende-se a chegada de um novo treinador, que, na visão do camisa 7, possa fazer o Manchester United ser competitivo.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Com a demissão de Ole Gunnar Solskjaer, e a chegada de Ralf Rangnick, os Red Devils não passaram a ser tão competitivos e vivem altos e baixos entre Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League. O alemão, no entanto, será diretor a partir da próxima temporada, algo já acordado.
Diante disso, diversos nomes passam a ser ligados ao banco dos Diabos Vermelhos. Os favoritos são os de Zinédine Zidane, atualmente sem clube, e Mauricio Pochettino, do Paris Saint-Germain. O francês, que já trabalhou com o português no Real Madrid, também está na mira da equipe parisiense.
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Antes de voltar ao Manchester United, Cristiano Ronaldo esteve próximo de acertar com o rival Manchester City, mas acabou optando pelo clube onde fez história no passado. Em 24 partidas na temporada, o camisa 7, que completa 37 anos neste sábado, balançou as redes 14 vezes.
Crédito: CristianoRonaldotemcontratocomoManchesterUnitedatéjunhode2023(Foto:DANIELLEAL/AFP

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