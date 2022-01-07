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Perilima-PB x São Paulo: veja provável escalação do Tricolor e onde assistir ao jogo pela Copinha

Equipe comandada por Alex venceu a primeira partida por 2 a 0 e quer a vitória para conseguir a classificação para a próxima fase do torneio...
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Publicado em 

07 jan 2022 às 19:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 19:00

O São Paulo enfrenta a Perilima-PB neste sábado (07), às 21h30, em São Caetano do Sul, buscando a vitória para encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. Para isso, o técnico Alex deve colocar em campo a mesma equipe que venceu o CSE-AL por 2 a 0, na primeira rodada. A única dúvida è no ataque, já que Facundo Milán e Caio brigam por um lugar no time titular.
Já a Perilima-PB terá um confronto especial. O ex-atacante do São Paulo, Reinaldo, é o técnico da equipe paraibana e reencontrará o Tricolor. O time precisa da vitória para seguir com chances de classificação, já que perdeu na primeira rodada para o São Caetano, por 2 a 1.VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA
PERILIMA-PB X SÃO PAULOData e hora: 8 de janeiro de 2022, às 21h30 (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Pablo Rodrigo Soares de Oliveira (SP)Auxiliares: Marcos Santos Vieira (SP) e Igor César Bertozzi (SP)Como e onde assistir: SporTV
SÃO PAULO: Young; Nathan, Beraldo, Luizão e Patryck; Pablo, Léo, Pagé e Pedrinho; Vitinho e Caio (Facundo Milán). Técnico: Alex.
Crédito: SãoPaulovenceuoCSE-ALnaprimeirarodada(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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