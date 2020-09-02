Péricles Chamusca quebra recorde histórico de pontos no Al-Faisaly

Crédito: Divulgação/Al Faisaly

No último domingo, o Al-Faisaly da Arábia Saudita, que é comandado pelo técnico Péricles Chamusca, bateu o Al-Wehda, chegou aos 45 pontos e colou de vez no G4 da competição, que ainda terá mais duas rodadas antes de seu término. Com a vitória, a equipe do treinador brasileiro bateu o seu recorde histórico de pontos. Nunca antes na história o Faisaly havia chegado aos 45.

Curiosamente, o recorde batido pertencia à campanha da última temporada, que também teve o comando de Chamusca. Em 2019, o Faisaly chegou aos 43 e terminou a competição em sexto. O treinador falou sobre a marca e o trabalho à frente do clube saudita.

- É maravilhoso o sentimento de estar conquistando vários objetivos à frente do clube, de ver o clube crescendo em vários aspectos, implementando a estrutura, influenciando o clube a crescer… Tudo faz parte do nosso trabalho. Pra se um dia terminarmos essa etapa no clube, possamos deixar um legado positivo para continuidade - disse Péricles, que complementou:

- Temos a consciência tranquila de que estamos fazendo um excelente trabalho no clube. Formação de atletas, aproveitando jovens da base, ajudando e alcançando resultados que começa a colocar o clube em um patamar diferente, então isso dá uma sensação muito positiva. Não só o resultado, mas todo esse contexto criado no clube em função do trabalho.

Sobre a vitória, Chamusca comemorou de forma especial, já que o Al-Wehda, adversário de domingo, está na quarta colocação com 46 pontos, uma acima do Faisaly. Nos últimos dois jogos da competição, o treinador brasileiro vai em busca de fazer história novamente: entrar no G4 e classificar o clube pela primeira vez para a AFC Champions League.