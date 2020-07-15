Péricles Chamusca celebra retorno ao Al-Faisaly: ‘Momento é de motivação’

De volta ao Al-Faisaly da Arábia Saudita após estada no Brasil durante o período de paralisação no futebol por conta da pandemia de coronavírus, Péricles Chamusca celebrou a volta aos treinos e às atividades no campo com a sua equipe. Já trabalhando desde o início desta semana, o treinador brasileiro contou como foi acompanhar as atividades nos últimos dias à distância.
- Nossa equipe já havia começado a treinar há 20 dias, porque o país autorizou o início das atividades, mas ainda não era possível a chegada dos profissionais estrangeiros. Esses dias foram monitorados por nós, toda a programação montada pela nossa comissão técnica. Com vídeos dos treinos, dados… - disse Chamusca, antes de completar:
- Pra gente, o retorno é um momento de muita motivação, estar em campo trabalhando, poder fazer o que gostamos, estar envolvido no propósito que escolhemos para vida. Acho que estamos valorizando ainda mais cada momento, por esse processo de quarentena que passamos. A motivação é muito grande - concluiu.
Na quinta colocação e dois pontos abaixo da zona da classificação para a AFC, a Liga dos Campeões Asiática, o técnico do Al-Faisaly admite que o principal objetivo neste retorno e nos últimos oito jogos da competição será buscar a vaga inédita no torneio continental.
- Com certeza sonhamos com a vaga da AFC, pois estamos dois pontos da zona de classificação, vínhamos em um bom momento. Acredito que aproveitaremos esse retorno da melhor forma. Inclusive somos uma das equipes que tiveram o menor número de casos de COVID no elenco, então levamos vantagem nesse item. Temos muitos jogadores treinando regularmente, ao contrário de algumas equipes que têm atletas em quarentena, então isso prejudica.