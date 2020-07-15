Péricles Chamusca celebra retorno ao Al-Faisaly: ‘Momento é de motivação’

Crédito: Divulgação/Al-Faisaly

De volta ao Al-Faisaly da Arábia Saudita após estada no Brasil durante o período de paralisação no futebol por conta da pandemia de coronavírus, Péricles Chamusca celebrou a volta aos treinos e às atividades no campo com a sua equipe. Já trabalhando desde o início desta semana, o treinador brasileiro contou como foi acompanhar as atividades nos últimos dias à distância.

- Nossa equipe já havia começado a treinar há 20 dias, porque o país autorizou o início das atividades, mas ainda não era possível a chegada dos profissionais estrangeiros. Esses dias foram monitorados por nós, toda a programação montada pela nossa comissão técnica. Com vídeos dos treinos, dados… - disse Chamusca, antes de completar:

- Pra gente, o retorno é um momento de muita motivação, estar em campo trabalhando, poder fazer o que gostamos, estar envolvido no propósito que escolhemos para vida. Acho que estamos valorizando ainda mais cada momento, por esse processo de quarentena que passamos. A motivação é muito grande - concluiu.

Na quinta colocação e dois pontos abaixo da zona da classificação para a AFC, a Liga dos Campeões Asiática, o técnico do Al-Faisaly admite que o principal objetivo neste retorno e nos últimos oito jogos da competição será buscar a vaga inédita no torneio continental.