Péricles Chamusca celebra G4 e projeta duelo com Carille na Arábia

Crédito: Divulgação/Al-Faisaly

No último sábado, o Al-Faisaly, do técnico Péricles Chamusca, venceu o Al-Ahli por 2 a 0 e subiu para a quarta colocação do Campeonato Saudita. Após o grande resultado, contra um concorrente para vaga no G4 da competição, o treinador brasileiro comemorou e salientou a possibilidade de classificação para a Liga dos Campeões da Ásia.

- Essa vitória foi muito importante para nós. Nos colocou em uma condição favorável pra buscar a classificação. Vencemos diante de uma grande equipe, que está ali na zona de classificação. Assim, teve um valor não só dos três pontos, mas também por vencer uma equipe grande. Uma repercussão e confiança maior - disse Chamusca, que quer levar o Al-Faisaly à primeira Liga dos Campeões de sua história:

- Realmente agora o foco é a gente manter essa posição, de estar na zona de classificação para a AFC, manter esse foco e alcançar essa conquista histórica para o clube. Tem um valor muito grande pra todos aqui essa possibilidade.

Para seguir em boa fase e no G4 da competição, Chamusca tem um desafio grande pela frente. Na quarta-feira, o Al-Faisaly enfrenta o Al-Ittihad, equipe comandada pelo também brasileiro Fabio Carille, e que venceu o seu jogo na última sexta-feira.