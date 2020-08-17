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futebol

Péricles Chamusca celebra G4 e projeta duelo com Carille na Arábia

Após vitória no último sábado, o treinador brasileiro do Al-Faisaly, da Arábia Saudita, comemorou e salientou a possibilidade de classificação para a Liga dos Campeões da Ásia...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 19:42

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 19:42

Crédito: Divulgação/Al-Faisaly
No último sábado, o Al-Faisaly, do técnico Péricles Chamusca, venceu o Al-Ahli por 2 a 0 e subiu para a quarta colocação do Campeonato Saudita. Após o grande resultado, contra um concorrente para vaga no G4 da competição, o treinador brasileiro comemorou e salientou a possibilidade de classificação para a Liga dos Campeões da Ásia.
- Essa vitória foi muito importante para nós. Nos colocou em uma condição favorável pra buscar a classificação. Vencemos diante de uma grande equipe, que está ali na zona de classificação. Assim, teve um valor não só dos três pontos, mas também por vencer uma equipe grande. Uma repercussão e confiança maior - disse Chamusca, que quer levar o Al-Faisaly à primeira Liga dos Campeões de sua história:
- Realmente agora o foco é a gente manter essa posição, de estar na zona de classificação para a AFC, manter esse foco e alcançar essa conquista histórica para o clube. Tem um valor muito grande pra todos aqui essa possibilidade.
Para seguir em boa fase e no G4 da competição, Chamusca tem um desafio grande pela frente. Na quarta-feira, o Al-Faisaly enfrenta o Al-Ittihad, equipe comandada pelo também brasileiro Fabio Carille, e que venceu o seu jogo na última sexta-feira.
- Será um jogo difícil, o Ittihad vem de uma vitória, vem ganhando uma melhor condição agora depois da pandemia. Sabemos da qualidade do trabalho de Carille, o que ele vem construindo aqui. Com certeza a expectativa de um jogo difícil. Teremos de jogar num nível alto, para que tenhamos a possibilidade de vitória - concluiu o comandante brasileiro.

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