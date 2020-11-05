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futebol

Pereira deve deixar o Figueirense rumo ao Atlético-GO

Jogador de 23 anos de idade pode fazer as funções tanto de zagueiro como de volante é nome bastante usado pelo técnico Elano...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 17:23

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:23

Crédito: Luiz Henrique/Figueirense
Segundo informações de veículos tanto de Goiás como de Santa Catarina, o zagueiro/volante Pereira está em fase avançada de negociação para deixar o Figueirense para reforçar uma equipe da Série A do Brasileirão, o Atlético-GO.
Aos 23 anos de idade, a saída de Pereira significaria um baque importante para o técnico Elano já que, tendo feito ao todo 30 partidas na temporada, o jogador que pode cumprir diferentes funções de marcação participou de 18 dos 19 jogos feitos pelo Figueira na Série B e, em todos eles, iniciando como titular.
Apesar da pouca idade, o atleta que é cria da base do clube de Florianópolis estreou no clube principal em 2016 e, entre idas e vindas de categorias inferiores, acumula 125 partidas no Figueira com dois gols marcados.
Caso a negociação caminhe para a oficialização do acordo junto ao clube do Centro-Oeste, Pereira deve assinar acordo válido até dezembro de 2022.

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