Pereira deve deixar o Figueirense rumo ao Atlético-GO

Crédito: Luiz Henrique/Figueirense

Segundo informações de veículos tanto de Goiás como de Santa Catarina, o zagueiro/volante Pereira está em fase avançada de negociação para deixar o Figueirense para reforçar uma equipe da Série A do Brasileirão, o Atlético-GO.

Aos 23 anos de idade, a saída de Pereira significaria um baque importante para o técnico Elano já que, tendo feito ao todo 30 partidas na temporada, o jogador que pode cumprir diferentes funções de marcação participou de 18 dos 19 jogos feitos pelo Figueira na Série B e, em todos eles, iniciando como titular.

Apesar da pouca idade, o atleta que é cria da base do clube de Florianópolis estreou no clube principal em 2016 e, entre idas e vindas de categorias inferiores, acumula 125 partidas no Figueira com dois gols marcados.