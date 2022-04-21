Perdeu espaço? Rigoni não sai do banco há dois jogos do São Paulo

Rigoni não entra em campo há duas partidas. Sem jogar contra o Juventude e contra o Flamengo, o atleta não saí do banco do São Paulo há duas rodadas. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o JuventudeEmiliano Rigoni chegou ao Tricolor paulista em 2021, após uma indicação de Hernán Crespo. Nos 20 primeiros jogos do atleta no clube, somou nove gols e cinco assistências.

- Rigoni é um jogador tecnicamente fantástico, do bem, bom de trabalhar no dia a dia. Lembro da chegada dele ano passado, que fez diferença em vários jogos com o Crespo, mas não está sendo feliz nos jogos ultimamente. Jogou o jogo passado [contra o Ayacucho], entrou nesse [contra o Athletico-PR], para adquirir confiança - disse Ceni após a partida contra o Athletico-PR.TABELA> Veja a tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogosEm contraponto, Ceni ressaltou que mesmo não vivendo uma boa fase, considera o atleta diferenciado tecnicamente falando. - É um jogador importante para a gente, diferenciado tecnicamente. Tem o respaldo de todos nós, trabalha bem, agrega muito como pessoa, sempre de bom humor, sempre feliz, bate bem na bola, tem um contra um. Vamos esperar que possa subir o nivel de jogo. A gente conta muito com ele para o decorrer da temporada - completou o treinador na ocasião.Com a baixa de Rigoni, o atleta perdeu parte da titularidade que manteve na maioria da última temporada, abrindo espaço para nomes como Alisson. O São Paulo volta a campo no próximo domingo (23) contra o Red Bull Bragantino, às 16h30. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid.