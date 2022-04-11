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futebol

‘Perdemos a oportunidade de ganhar mais vantagem’, diz Guardiola sobre empate com o Liverpool

Na liderança com vantagem de um ponto, o Manchester City ficou no empate com os Reds pela 31ª rodada da Premier League...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 11:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 11:11
O Manchester City empatou por 2 a 2 com o Liverpool neste domingo pela 31ª rodada da Premier League. A partida foi uma espécie de ‘final antecipada’ já que a equipe de Pep Guardiola lidera com apenas um ponto de vantagem sobre os Reds. Em entrevista à ‘Sky Sports’, o treinador dos Citizens lamentou o resultado.> 'Uma pena que só esteja acontecendo agora', diz Mbappé sobre entrosamento com Messi e Neymar
- É o que é. Contra esse tipo de time é quase impossível. Estamos em primeiro na tabela, então temos a sensação de que perdemos uma grande oportunidade de ganhar mais vantagem, mas ainda há muitos jogos pela frente - destacou Guardiola.
Agora o Manchester City ‘vira a chave’ para encarar o Atlético de Madrid pela partida de volta das quartas de final da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira e a equipe tem a vantagem por ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0 .
Crédito: GuardiolalamentaempatedoManchesterCitycomoLiverpool(Foto:OLISCARFF/AFP

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