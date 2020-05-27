Perdas no Galo: Blanco sofre lesão no quadril e Jair terá de operar o joelho

Nem voltou a ter partidas oficiais, o Atlético-MG teve duas baixas importantes no seu elenco. Na segunda semana de treinamentos após a pausa forçada causada pela pandemia do novo coronavírus, o alvinegro ficará por tempo indeterminado sem os volantes Gustavo Blanco e Jair. Blanco teve uma lesão muscular no quadril, rompendo o tendão do músculo reto femoral. O outro lesionado, Jair teve rompimento do menisco do joelho e precisará fazer uma cirurgia. A perda dos dois jogadores, considerados importantes para a montagem do meio de campo dos sonhos do atleticano, deixa a equipe ainda mais carente na posição, que agora conta somente com Allan. E MAIS:Sette Câmara se diz surpreso com o nome de Vargas, interesse de Sampaoli, como nome para o GaloBlanco volta aos treinos e embala sonho do torcedor em ter um meio de campo criativo e combativoTropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Mattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfação'A ajuda para os times pequenos tem de vir da CBF', defende Diogo Giacomini, técnico do CoimbraA triste notícia deixa o torcedor mais apreensivo em relação a Blanco, pois o jogador vinha de duas cirurgias nos joelhos esquerdo e direito, que o tiraram de campo durante dois anos. Ele estava treinando com os companheiros pela primeira vez depois desse longo período parado. A nova lesão causa preocupação quanto a sua utilização futura no time. Jair, também tido como homem essencial no meio de campo alvinegro vem tendo uma sequência de lesões desde que chegou ao Galo. Ele teve diversas lesões musculares no ano passado, que o deixaram de fora de jogos importantes ao longo do ano. Ao acelerar a recuperação para a decisão da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Colón-ARG, Jair voltou a se lesionar no mesmo local, na coxa direita, ficando quase o restante da temporada 2019 de fora. Com as dispensas de Ramón Martínez e José Welison, o Galo terá de ir ao mercado buscar mais volantes para compor o elenco alvinegro.E MAIS:América-MG também está de volta aos treinos em seu CTSette Câmara reclama de ações na Justiça movidas por Elias e Maicon Bolt:'são cobranças absurdas'Sette Câmara admite atrasos de salários e pede ajuda à CBF para obtençao de crédito para os clubesVÍDEO: Categoria! Otero tira onda com golaço em treino Atlético-MGMenino de quatro anos chora por não ver o Galo campeão da América no estádio e Mineirão realiza seu sonho E MAIS: