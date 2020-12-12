Perda de goleiro por lesão criou instabilidade no Vitória, avalia treinador

Um dos elementos que acabou pesando negativamente no revés do Vitória na última sexta-feira (11) contra o Cruzeiro no Barradão, em análise feita pelo técnico Mazola Júnior, foi a perda por lesão do goleiro Ronaldo.
Segundo ele, a segurança que o arqueiro passa aos companheiros aliado ao fato do gol tomado ainda antes do término da etapa inicial teve peso relevante para que sua estreia à frente do Leão fosse com derrota na Série B do Brasileirão.
Apesar da consideração, Mazola entende que o desempenho geral foi interessante e antecipou que seu trabalho, além de buscar novas alternativas, terá como uma das prioridades melhorar o trabalho defensivo do Nego:
- Acho que o Vitória fez um primeiro tempo muito aceitável. Infelizmente, no único contra-ataque que o Cruzeiro fez acabamos criando a situação do Ronaldo. E ali eu acho que desestabilizou um pouco a equipe. E logo em seguida tomamos o gol de bola parada. E viemos muito abatidos para o intervalo do jogo.
- Continuar o trabalho. Existe um modelo de jogo que já vem sendo trabalhado. A parte ofensiva, com exceção de hoje, teve um rendimento aceitável nas partidas que vi. Vamos procurar melhorar o modelo de jogo defensivo. Acho que hoje, principalmente na primeira parte, tivemos quase perfeitos, com exceção daquele lance do Ronaldo. E vamos tentar dar uma refrescada, para ver se conseguimos arrumar soluções dentro do nosso plantel porque não temos direito a contratações. Estamos limitados com Covid-19 também e vamos procurar melhorar o que temos de bom e corrigir as soluções que ainda estamos a falhar - agregou o técnico do Rubro-Negro.