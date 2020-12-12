Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Perda de goleiro por lesão criou instabilidade no Vitória, avalia treinador

Análise feita por Mazola Júnior em sua partida de estreia pelo Leão da Barra passou, também, por elogios ao desempenho geral diante do Cruzeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2020 às 11:26

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 11:26

Crédito: Letícia Martins/ECV
Um dos elementos que acabou pesando negativamente no revés do Vitória na última sexta-feira (11) contra o Cruzeiro no Barradão, em análise feita pelo técnico Mazola Júnior, foi a perda por lesão do goleiro Ronaldo.
Segundo ele, a segurança que o arqueiro passa aos companheiros aliado ao fato do gol tomado ainda antes do término da etapa inicial teve peso relevante para que sua estreia à frente do Leão fosse com derrota na Série B do Brasileirão.
Apesar da consideração, Mazola entende que o desempenho geral foi interessante e antecipou que seu trabalho, além de buscar novas alternativas, terá como uma das prioridades melhorar o trabalho defensivo do Nego:
- Acho que o Vitória fez um primeiro tempo muito aceitável. Infelizmente, no único contra-ataque que o Cruzeiro fez acabamos criando a situação do Ronaldo. E ali eu acho que desestabilizou um pouco a equipe. E logo em seguida tomamos o gol de bola parada. E viemos muito abatidos para o intervalo do jogo.
- Continuar o trabalho. Existe um modelo de jogo que já vem sendo trabalhado. A parte ofensiva, com exceção de hoje, teve um rendimento aceitável nas partidas que vi. Vamos procurar melhorar o modelo de jogo defensivo. Acho que hoje, principalmente na primeira parte, tivemos quase perfeitos, com exceção daquele lance do Ronaldo. E vamos tentar dar uma refrescada, para ver se conseguimos arrumar soluções dentro do nosso plantel porque não temos direito a contratações. Estamos limitados com Covid-19 também e vamos procurar melhorar o que temos de bom e corrigir as soluções que ainda estamos a falhar - agregou o técnico do Rubro-Negro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados