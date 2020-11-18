Pepê vibra com a classificação: 'Mais uma semifinal'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil. Na tarde desta quarta-feira, o Tricolor venceu o Cuiabá por 2 a 0 e despachou uma das maiores surpresas da competição.Apesar dos gols marcados por Diego Souza, o atacante Pepê foi o garçom da tarde e ajudou o seu time a construir a vitória.

Na saída de campo, o camisa 25 vibrou com a classificação e espera colocar o Tricolor na decisão do mata-mata nacional. Além disso, ele espera ter uma semifinal mais feliz do que na temporada passada, quando errou o pênalti diante do Athletico e viu o Grêmio ser eliminado.

‘Conseguimos um belo resultado, mais uma semifinal. Agora é foco total no Brasileirão. A gente sobe do que aconteceu no ano passado, levo como aprendizado. Evolui bastante. Com certeza vou dar meu melhor para ajudar o Grêmio’.