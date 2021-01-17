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futebol

Pepê se aproxima do Porto-POR, informa repórter

Clube português está disposto a pagar 15 milhões de euros pelo atacante do Grêmio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 16:49

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 16:49

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Ao que tudo indica, a trajetória de Pepê no Grêmio está perto de encerrar. O interesse do Porto-POR aumentou e o atacante deve acertar a sua transferência para a Europa nos próximos dias.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
De acordo com o jornalista André Hernan, o valor oferecido ao time gaúcho é de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) por 85% dos direitos federativos pelo atleta.
Apesar das conversas avançadas, a tendência é que o jogador fique até o meio do ano, já que o Grêmio está na decisão da Copa do Brasil.
Aos 23 anos, Pepê ganhou espaço no time titular com a saída de Everton Cebolinha. Nesta temporada, ele disputou 49 jogos e anotou 14 gols.

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