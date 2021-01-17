Pepê se aproxima do Porto-POR, informa repórter

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Ao que tudo indica, a trajetória de Pepê no Grêmio está perto de encerrar. O interesse do Porto-POR aumentou e o atacante deve acertar a sua transferência para a Europa nos próximos dias.

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De acordo com o jornalista André Hernan, o valor oferecido ao time gaúcho é de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) por 85% dos direitos federativos pelo atleta.

Apesar das conversas avançadas, a tendência é que o jogador fique até o meio do ano, já que o Grêmio está na decisão da Copa do Brasil.