Pepe Neves, ex-Reading e Everton, agradece a oportunidade no Red Bull Bragantino: 'Estrutura incrível'

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Aos 19 anos, Pedro Neves chega ao Red Bull Bragantino para reforçar a equipe sub-23. No momento, a categoria já encerrou sua participação no Brasileirão de Aspirantes com uma boa campanha.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Revelado pela base corintiana, ainda aos 13 anos foi para o Velho Continente, onde permaneceu até novembro do ano passado. Foram seis temporadas na Inglaterra passando por Charlton Athletic, Everton e Reading, além de uma temporada atuando no Cartagena, da Espanha, antes de retornar ao Brasil.

- Estou muito contente com essa oportunidade maravilhosa, ainda mais em um clube que tem uma estrutura incrível e ótimos profissionais para que eu consiga evoluir e ajudá-los na conquista dos objetivos! Então, só tenho a agradecer, mais uma vez, ao clube e aos profissionais que estão me dando essa oportunidade única, e tenho certeza que irei retribuir com muito esforço e trabalho - disse Pepe, antes de completar: