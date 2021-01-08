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  • Pepe Neves, ex-Reading e Everton, agradece a oportunidade no Red Bull Bragantino: 'Estrutura incrível'
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Pepe Neves, ex-Reading e Everton, agradece a oportunidade no Red Bull Bragantino: 'Estrutura incrível'

Atacante, revelado pela base corintiana, ainda aos 13 anos foi para o Velho Continente, onde permaneceu até novembro do ano passado, passando por Inglaterra e Espanha...

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 16:21
Crédito: Divulgação
Aos 19 anos, Pedro Neves chega ao Red Bull Bragantino para reforçar a equipe sub-23. No momento, a categoria já encerrou sua participação no Brasileirão de Aspirantes com uma boa campanha.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato
Revelado pela base corintiana, ainda aos 13 anos foi para o Velho Continente, onde permaneceu até novembro do ano passado. Foram seis temporadas na Inglaterra passando por Charlton Athletic, Everton e Reading, além de uma temporada atuando no Cartagena, da Espanha, antes de retornar ao Brasil.
- Estou muito contente com essa oportunidade maravilhosa, ainda mais em um clube que tem uma estrutura incrível e ótimos profissionais para que eu consiga evoluir e ajudá-los na conquista dos objetivos! Então, só tenho a agradecer, mais uma vez, ao clube e aos profissionais que estão me dando essa oportunidade única, e tenho certeza que irei retribuir com muito esforço e trabalho - disse Pepe, antes de completar:
- Fico muito feliz de fazer parte desse projeto da Red Bull, um projeto que olha bastante para os jogadores da base, e espero dar o máximo de retorno para esse grande clube.

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