Pepê não acerta, mas Porto fecha com Felipe Anderson e meia ex-Liverpool

No último dia da janela de transferências de Portugal, o Porto não conseguiu concretizar o acordo com o Grêmio pela compra do ponta Pepê. Por outro lado, os Dragões anunciaram a chegada de dois reforços, ambos meias e vindos por empréstimo da Inglaterra: o brasileiro Felipe Anderson chega do West Ham e o sérvio Marko Grujic, do Liverpool. Felipe Anderson chega por uma temporada e o Porto não terá a cláusula no contrato de opção de compra ao final do vínculo. O jogador de 27 anos, revelado pelo Santos, defendeu o West Ham em 73 oportunidades e anotou 12 gols. A temporada 2018/19 do brasileiro foi muito boa, entretanto, o rendimento caiu na passada.