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futebol

Pepê não acerta, mas Porto fecha com Felipe Anderson e meia ex-Liverpool

Dupla de meio-campistas chega por empréstimo. Clube português não terá opção de compra do brasileiro ao final do vínculo...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 19:52

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 19:52
Crédito: Brasileiro é o novo reforço do Porto (Reprodução
No último dia da janela de transferências de Portugal, o Porto não conseguiu concretizar o acordo com o Grêmio pela compra do ponta Pepê. Por outro lado, os Dragões anunciaram a chegada de dois reforços, ambos meias e vindos por empréstimo da Inglaterra: o brasileiro Felipe Anderson chega do West Ham e o sérvio Marko Grujic, do Liverpool. Felipe Anderson chega por uma temporada e o Porto não terá a cláusula no contrato de opção de compra ao final do vínculo. O jogador de 27 anos, revelado pelo Santos, defendeu o West Ham em 73 oportunidades e anotou 12 gols. A temporada 2018/19 do brasileiro foi muito boa, entretanto, o rendimento caiu na passada.
O melhor momento da carreira de Felipe Anderson foi na Lazio, onde ficou por cinco anos e conquistou uma Supercopa italiana. O jogador já atuou em dois jogos pela seleção brasileira comandada por Tite.
Marko Grujic tem 24 anos e é atleta do Liverpool desde 2016, mas nunca conseguiu ter sequência no clube inglês. O jogador tem apenas 16 partidas pelos Reds. Nas últimas duas temporadas, ele defendeu as cores do Hertha Berlin, da Alemanha, onde disputou 54 jogos e fez nove gols.

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