Pepê lamenta a falta de capricho na hora das finalizações

Após poupar o time diante do Ceará, Renato Gaúcho colocou o Grêmio com força máxima para encarar o Corinthians e novamente decepcionou. Sonolento, o Tricolor não criou como esperado e acabou o jogo com um empate amargo.Um dos poucos que fizeram uma boa apresentação, o atacante Pepê, acredita que faltou caprichar na hora da finalização.
‘Nossa equipe criou bastante. Acho que faltou um pouco de capricho na finalização, mas conseguimos impor nosso jogo nos dois tempos, e isso foi fundamental’, declarou o atleta.
Com cinco pontos na tabela, o Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira para encarar o Flamengo, no Maracanã.