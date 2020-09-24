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futebol

Pepê frisa ganho de confiança da equipe com vitória no Gre-Nal

Jogador que marcou pela primeira vez no maior rival conseguiu feito no jogo 100 de sua trajetória pelo Imortal...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 23:41

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 23:41
Crédito: Staff Images/Conmebol
Bastante necessitado da vitória para tranquilizar sua situação na Libertadores, o Grêmio cumpriu seu papel em clássico onde uma figura que ainda não sabia o que era marcar em um Gre-Nal acabou sendo dono do único tento, o atacante Pepê.
Para completar, o gol aos 28 minutos do segundo tempo aconteceu justamente no compromisso onde o atacante completou 100 compromissos pelo Imortal.
Não à toa, na entrevista ainda na saída do gramado do Beira-Rio, o jogador ressaltou a injeção de confiança do triunfo e a importância do entrosamento entre ele e Darlan, autor do passe, na construção da jogada do gol gremista:
- Fico muito feliz em chegar a 100 jogos com esta camisa. Conseguimos um belo resultado fora de casa que dá mais confiança. Foi uma jogada trabalhada com o Darlan. Nos conhecemos desde a base. Pude finalizar e fiz o gol.

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