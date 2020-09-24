Pepê frisa ganho de confiança da equipe com vitória no Gre-Nal

Bastante necessitado da vitória para tranquilizar sua situação na Libertadores, o Grêmio cumpriu seu papel em clássico onde uma figura que ainda não sabia o que era marcar em um Gre-Nal acabou sendo dono do único tento, o atacante Pepê.
Para completar, o gol aos 28 minutos do segundo tempo aconteceu justamente no compromisso onde o atacante completou 100 compromissos pelo Imortal.
Não à toa, na entrevista ainda na saída do gramado do Beira-Rio, o jogador ressaltou a injeção de confiança do triunfo e a importância do entrosamento entre ele e Darlan, autor do passe, na construção da jogada do gol gremista:
- Fico muito feliz em chegar a 100 jogos com esta camisa. Conseguimos um belo resultado fora de casa que dá mais confiança. Foi uma jogada trabalhada com o Darlan. Nos conhecemos desde a base. Pude finalizar e fiz o gol.