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Pepê fala sobre adaptação no futebol português e comenta decisão contra o Lyon: 'Temos trabalhado forte'

Ex-jogador do Grêmio tem sido um dos grandes destaques da equipe portuguesa...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 15:40

Publicado em 16 de Março de 2022 às 15:40

- Temos trabalhado forte em busca de ir lá e fazer um grande jogo, e conseguir a classificação. Temos de fazer aquilo que trabalhamos. Vamos procurar dar o melhor - disse o camisa 11 da equipe portuguesa.
Pouco menos de um ano de sua chegada em Portugal, Pepê também comentou sobre a adaptação.
- Sabia que o futebol europeu era bem mais intenso. No início foi um pouco difícil, mais pela ansiedade de mostrar o meu potencial. Hoje, graças ao mister e aos meus companheiros, tenho conseguido ajudar todos - concluiu.
Lyon e Porto se enfrentam nesta quinta-feira, no Parque Olímpico de Lyon, às 17h (Brasília).

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