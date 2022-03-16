Pepê fala sobre adaptação no futebol português e comenta decisão contra o Lyon: 'Temos trabalhado forte'

- Temos trabalhado forte em busca de ir lá e fazer um grande jogo, e conseguir a classificação. Temos de fazer aquilo que trabalhamos. Vamos procurar dar o melhor - disse o camisa 11 da equipe portuguesa.

Pouco menos de um ano de sua chegada em Portugal, Pepê também comentou sobre a adaptação.

- Sabia que o futebol europeu era bem mais intenso. No início foi um pouco difícil, mais pela ansiedade de mostrar o meu potencial. Hoje, graças ao mister e aos meus companheiros, tenho conseguido ajudar todos - concluiu.