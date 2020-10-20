Pepe está próximo de renovar contrato com Porto até 2022

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Apesar dos 37 anos, o zagueiro Pepe está próximo de renovar seu contrato com o Porto por mais uma temporada, segundo a imprensa portuguesa. Bem fisicamente e desempenhando um papel importante dentro de campo, os Dragões querem premier o veterano que foi um dos responsáveis pela conquista do último Campeonato Português.

Além de ser capitão e líder dentro de campo, o defensor tem o sonho de encerrar sua carreira no Porto e a equipe também tem desejo de que o zagueiro pendure as chuteiras vestindo as cores azul e branco. Dessa forma, a renovação deve ser anunciada nas próximas semanas e Pepe deve atuar até 2022.