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futebol

Pepe está próximo de renovar contrato com Porto até 2022

Clube português quer valorizar os serviços prestados pelo veterano de 37 anos. Intenção de ambas as partes é que líder e capitão encerre a carreira jogando pelos Dragões...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 09:51

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 09:51

Crédito: AFP
Apesar dos 37 anos, o zagueiro Pepe está próximo de renovar seu contrato com o Porto por mais uma temporada, segundo a imprensa portuguesa. Bem fisicamente e desempenhando um papel importante dentro de campo, os Dragões querem premier o veterano que foi um dos responsáveis pela conquista do último Campeonato Português.
Além de ser capitão e líder dentro de campo, o defensor tem o sonho de encerrar sua carreira no Porto e a equipe também tem desejo de que o zagueiro pendure as chuteiras vestindo as cores azul e branco. Dessa forma, a renovação deve ser anunciada nas próximas semanas e Pepe deve atuar até 2022.
O brasileiro naturalizado português foi contratado em janeiro de 2019 após ter saído do Besiktas. O defensor teve passagem marcante pelo Real Madrid, clube em que atuou entre 2007 e 2017, mas antes já havia defendido o porto durante três temporadas. O camisa 3 já ergueu nove títulos com os Dragões.

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