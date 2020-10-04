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futebol

Pepê é o artilheiro do Gre-Nal em 2020

Atacante que ganhou a vaga no time titular com a saída de Everton marcou dois gols diante do Colorado...

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 21:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 21:27
Crédito: Staff Images/Conmebol
Na tarde deste sábado, o Grêmio disputou o seu último Gre-Nal de 2020 e terminou invicto com a igualdade por 1 a 1. Em seis jogos, o Tricolor venceu quatro vezes e empatou duas. Além disso, chegou a marca de 11 jogos sem perder do maior rival.O gol do empate deste fim de semana foi de Pepê, feito que o colocou como o artilheiro do clássico neste ano com dois gols.
O primeiro gol foi no Gre-Nal da Libertadores. No Beira-Rio, ele arriscou de fora da área e venceu Marcelo Lomba. Neste sábado, ele recebeu na grande área e tocou na saída do goleiro para balançar a rede.
Quem fez gol pelo Grêmio contra o Inter em 2020:
Pepê – 2 golsMaicon – 1 golIsaque – 1 golJean-Pyerre – 1 golDiego Souza – 1 gol

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