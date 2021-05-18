Pepê e Jean Pyerre devem voltar ao time do Grêmio contra o Aragua

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio

Virtual classificado para o mata-mata da Copa Sul-Americana, o Grêmio visita o Aragua nesta quinta-feira e precisa de apenas um empate para se garantir entre os 16 melhores do torneio continental.

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Diante da boa situação na Sul-Americana, o técnico Tiago Nunes deixa a competição de lado e foca no Gre-Nal do fim de semana, que pode dar o tetracampeonato estadual ao Tricolor.

Por isso, o comandante não vai com força máxima e deve recolocar alguns nomes de peso para readquirir o ritmo, como, por exemplo, Jean Pyerre e Pepê.