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futebol

Pepê e Jean Pyerre devem voltar ao time do Grêmio contra o Aragua

Com um pé nas oitavas de final, o Tricolor viaja para a Venezuela com a equipe reserva...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 18:25
Crédito: Lucas Uebel / Grêmio
Virtual classificado para o mata-mata da Copa Sul-Americana, o Grêmio visita o Aragua nesta quinta-feira e precisa de apenas um empate para se garantir entre os 16 melhores do torneio continental.
+ Quais clubes vão aparecer mais na TV aberta até a 10ª rodada do Brasileirão? Veja lista de jogos
Diante da boa situação na Sul-Americana, o técnico Tiago Nunes deixa a competição de lado e foca no Gre-Nal do fim de semana, que pode dar o tetracampeonato estadual ao Tricolor.
Por isso, o comandante não vai com força máxima e deve recolocar alguns nomes de peso para readquirir o ritmo, como, por exemplo, Jean Pyerre e Pepê.
Confira a escalação do Grêmio para o confronto: Adriel; Vanderson, Rodrigues, Paulo Miranda e Bruno Cortez; Fernando Henrique e Darlan; Pepê (Pinares), Jean Pyerre e Léo Chú (Guilherme Azevedo); Ricardinho.

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