Pépé é expulso por cabeçada, Arsenal e Leeds desperdiçam chances e ficam no empate pelo Inglês

Pela nona rodada da Premier League, Leeds e Arsenal ficaram no empate sem gols. Apesar do desperdício de oportunidades, o destaque foi a expulsão do atacante Nicolas Pépé, dos Gunners. Aos seis minutos do segundo tempo, o marfinense deu uma cabeçada no adversário. O VAR chamou e o juiz aplicou o cartão vermelho.
O Leeds fica com uma sensação de injustiça. Antes da partida acabar, a equipe de Bielsa colocou algumas bolas na trave, mas não conseguiu abrir o placar. Nos acréscimos, Raphinha teve a oportunidade, mas também parou na trave. Leno também foi destaque.A torcida do Arsenal, por outro lado, fica na bronca com o VAR. Aubameyang chutou, a bola bateu na perna do zagueiro e subiu para o braço. O árbitro de vídeo reviu o lance e não marcou nada. O lance foi polêmico.
Willian fez uma péssima partida. O brasileiro foi substituído no intervalo para a entrada de Reiss Nelson. Em boa fase na chegada ao Arsenal, o camisa 12 está caindo de desempenho.