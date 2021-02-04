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Pepe, do Porto, fala sobre lesão assustadora de Nanu: 'Disseram-me que saiu bem, já saiu consciente'

O Porto empatou com o Belenenses e desperdiçou uma oportunidade de se aproximar do Sporting, o líder do Campeonato Português...
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Publicado em 

04 fev 2021 às 19:10

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 19:10

Crédito: AFP
Um lance marcou o empate do Belenenses com o Porto, no Estádio do Restelo, nesta quinta-feira, 04. Já na reta final da partida, o lateral-direito Nanu bateu a cabeça duas vezes em dividida com o goleiro Stanislav Kritsyuk: a primeira na disputa pela bola no alto; e a segunda na aterrisagem. + Confira a tabela do Campeonato Português.- Desejo rápidas melhoras ao nosso companheiro Nanu. Os médicos na ambulância disseram-me que saiu bem, que já saiu consciente. - tranquilizou Pepe, o capitão do Porto.Com o empate, o Porto desperdiçou uma oportunidade de se aproximar do Sporting, o líder do Campeonato Português. Hoje, a distância está em três pontos, mas, com uma vitória nesta sexta-feira diante do Marítimo, os Leões podem abrir seis pontos de vantagem. O jogo ficou paralisado e lateral português foi retirado do local de ambulância.
O empate sem gols foi de pouca inspiração. O Porto conseguiu 16 finalizações, mas apenas seis foram na direção do gol. Já o Belenenses conseguiu apenas seis finalizações, mas nenhuma na direção do gol.
- Há que olhar para a frente e juntar forças para conseguir uma vitória já no domingo. Temos de nos preocupar com o que está ao nosso alcance. - concluiu o zagueiro Pepe.

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