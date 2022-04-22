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futebol

Pepê comemora vaga na final da Taça de Portugal contra o Tondela

Atacante tem sido peça importante no esquema de Sérgio Conceição...
LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2022 às 11:36

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 11:36

Em sua primeira temporada, Pepê pode conquistar dois títulos com a camisa do Porto: o Campeonato Português e a Taça de Portugal. Na última quinta-feira, os Dragões venceram o Sporting e irão disputar a decisão da Copa contra o Tondela.- Estou muito feliz por chegar a uma final de campeonato, em minha primeira temporada na Europa. Demos mais um passo rumo ao nosso objetivo que é conquistar a Taça de Portugal.
> Veja a tabela do Campeonato Português
O atleta de 25 anos também comentou sobre a relação com Sérgio Conceição, comandante do Porto.
- O Mister (Sérgio Conceição) conversa muito comigo e fico satisfeito pela confiança dele em mim. Estou aprendendo muito no futebol europeu e quero continuar me desenvolvendo.
A decisão entre Porto e Tondela pela Taça de Portugal será disputada no próximo dia 22 de maio. No Campeonato Português, os Dragões podem conquistar o título de forma antecipada na próxima segunda-feira em caso de vitória contra o Braga e contando com tropeço do Sporting diante do Boavista.
Crédito: PepêcomemorouaclassificaçãodoPortoàfinaldaTaçadePortugal(Foto:Divulgação

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