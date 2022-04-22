Pepê comemora vaga na final da Taça de Portugal contra o Tondela

Em sua primeira temporada, Pepê pode conquistar dois títulos com a camisa do Porto: o Campeonato Português e a Taça de Portugal. Na última quinta-feira, os Dragões venceram o Sporting e irão disputar a decisão da Copa contra o Tondela.- Estou muito feliz por chegar a uma final de campeonato, em minha primeira temporada na Europa. Demos mais um passo rumo ao nosso objetivo que é conquistar a Taça de Portugal.

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O atleta de 25 anos também comentou sobre a relação com Sérgio Conceição, comandante do Porto.

- O Mister (Sérgio Conceição) conversa muito comigo e fico satisfeito pela confiança dele em mim. Estou aprendendo muito no futebol europeu e quero continuar me desenvolvendo.

A decisão entre Porto e Tondela pela Taça de Portugal será disputada no próximo dia 22 de maio. No Campeonato Português, os Dragões podem conquistar o título de forma antecipada na próxima segunda-feira em caso de vitória contra o Braga e contando com tropeço do Sporting diante do Boavista.