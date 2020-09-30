Pepê começa a assumir papel importante dentro do Grêmio

A estrela de Pepê finalmente começa a brilhar no Grêmio. Considerado por muitos o substituto de Everton, o jogador chamou a responsabilidade no momento mais difícil da temporada e praticamente colocou o Tricolor no mata-mata da Libertadores.O primeiro destaque foi no Gre-Nal. Após uma derrota contra a Universidad Católica, o Grêmio precisava vencer o Inter no Beira-Rio e o camisa 25 foi o nome do jogo ao anotar o gol da vitória.
Nesta terça-feira novamente Pepê resolveu. No empate carrancudo diante da Católica na etapa inicial, o atacante apareceu e abriu o caminho da vitória logo nos primeiros minutos da segunda etapa. Pouco depois, Rodrigues definiu o placar.
Com os gols de Pepê, o Tricolor deixou a incerteza da classificação de lado e praticamente garantiu um lugar entre os 16 melhores da América.