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futebol

Pepê começa a assumir papel importante dentro do Grêmio

Atacante conseguiu brilhar nos momentos mais decisivos da fase de grupos da Libertadores...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 22:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 22:54
Crédito: AFP
A estrela de Pepê finalmente começa a brilhar no Grêmio. Considerado por muitos o substituto de Everton, o jogador chamou a responsabilidade no momento mais difícil da temporada e praticamente colocou o Tricolor no mata-mata da Libertadores.O primeiro destaque foi no Gre-Nal. Após uma derrota contra a Universidad Católica, o Grêmio precisava vencer o Inter no Beira-Rio e o camisa 25 foi o nome do jogo ao anotar o gol da vitória.
Nesta terça-feira novamente Pepê resolveu. No empate carrancudo diante da Católica na etapa inicial, o atacante apareceu e abriu o caminho da vitória logo nos primeiros minutos da segunda etapa. Pouco depois, Rodrigues definiu o placar.
Com os gols de Pepê, o Tricolor deixou a incerteza da classificação de lado e praticamente garantiu um lugar entre os 16 melhores da América.

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