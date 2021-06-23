Pepê chega ao Porto e afirma: 'Ansioso por vestir essa camisa'

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio

Pepê, ex-atacante do Grêmio e primeiro reforço do Porto para a próxima temporada, chegou em Portugal e já recebeu a camisa de sua nova equipe. Em seu primeiro recado aos torcedores, o brasileiro revelou estar ansioso para conhecer os fãs no Estádio do Dragão.- Muito feliz por estar aqui. Estou ansioso demais para vestir essa camisa, conhecer o estádio, os funcionários do clube e, principalmente, encontrar com os torcedores.

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Após viajar do Brasil para Portugal, o atacante deve passar por um período de isolamento social pro 14 dias com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão da Covid-19. Com isso, o atleta só deve ser apresentado e dar sua primeira entrevista como atleta do Dragão no próximo mês de julho.