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futebol

Pepê chega ao Porto e afirma: 'Ansioso por vestir essa camisa'

Ex-atacante do Grêmio é o primeiro reforço dos Dragões para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 11:37

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:37

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio
Pepê, ex-atacante do Grêmio e primeiro reforço do Porto para a próxima temporada, chegou em Portugal e já recebeu a camisa de sua nova equipe. Em seu primeiro recado aos torcedores, o brasileiro revelou estar ansioso para conhecer os fãs no Estádio do Dragão.- Muito feliz por estar aqui. Estou ansioso demais para vestir essa camisa, conhecer o estádio, os funcionários do clube e, principalmente, encontrar com os torcedores.
> Veja a tabela da Eurocopa
Após viajar do Brasil para Portugal, o atacante deve passar por um período de isolamento social pro 14 dias com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão da Covid-19. Com isso, o atleta só deve ser apresentado e dar sua primeira entrevista como atleta do Dragão no próximo mês de julho.
Na última temporada, Pepê foi o principal nome do Grêmio e vestiu a camisa do tricolor gaúcho em 47 oportunidades somando Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Nestas partidas, o camisa 25 anotou 12 gols e distribuiu nove assistências.

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