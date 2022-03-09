Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pep Guardiola sobre Lionel Messi: 'É tudo na minha carreira'

Comandante do Manchester City rasgou elogios para o craque argentino com quem trabalhou no Barcelona e conquistou diversos títulos, inclusive de Champions League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 13:41

Publicado em 09 de Março de 2022 às 13:41

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, rasgou elogios para Lionel Messi, em entrevista ao "La Primeira Jugada". O catalão é grato pelo argentino ter contribuído na conquista de diversos títulos do Barcelona enquanto era o comandante da equipe.- Para mim, Messi é tudo na minha carreira e me fez ser mais competitivo. Havia muitos astros com idade perfeita e veteranos de grande nível e se gerou uma boa química entre todos e isso acontece uma vez na vida. Sem ele, iríamos ganhar títulos, mas não tantos. Eu comparo Messi com Michael Jordan quando Phil Jackson podia sentir o que era ter o melhor e ganhou seis anéis.
> Veja a tabela da Champions League
Guardiola também comentou sobre o atual momento do veterano de 35 anos que, após anos defendendo o Barcelona, veste as cores do Paris Saint-Germain.
- Você vai ficando mais velho e sua energia não é a mesma de 10 anos atrás. Ele mudou e se adaptou ao seu momento, é lógico. Tinha uma vontade de conquistar o mundo quando nos conhecemos e agora já sabe o que quer.
No PSG, Messi tem tido algumas dificuldades para se adaptar ao futebol francês, mas o camisa 30 é o atleta com mais assistências da equipe na Ligue 1. O argentino também sonha em ajudar o time de Mauricio Pochettino a conquistar seu primeiro título de Champions League.
Crédito: GuardiolaeMessiconquistaramdiversostítulosnoBarcelona(Foto:JavierSoriano/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados