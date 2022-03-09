Pep Guardiola sobre Lionel Messi: 'É tudo na minha carreira'

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, rasgou elogios para Lionel Messi, em entrevista ao "La Primeira Jugada". O catalão é grato pelo argentino ter contribuído na conquista de diversos títulos do Barcelona enquanto era o comandante da equipe.- Para mim, Messi é tudo na minha carreira e me fez ser mais competitivo. Havia muitos astros com idade perfeita e veteranos de grande nível e se gerou uma boa química entre todos e isso acontece uma vez na vida. Sem ele, iríamos ganhar títulos, mas não tantos. Eu comparo Messi com Michael Jordan quando Phil Jackson podia sentir o que era ter o melhor e ganhou seis anéis.

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Guardiola também comentou sobre o atual momento do veterano de 35 anos que, após anos defendendo o Barcelona, veste as cores do Paris Saint-Germain.

- Você vai ficando mais velho e sua energia não é a mesma de 10 anos atrás. Ele mudou e se adaptou ao seu momento, é lógico. Tinha uma vontade de conquistar o mundo quando nos conhecemos e agora já sabe o que quer.

No PSG, Messi tem tido algumas dificuldades para se adaptar ao futebol francês, mas o camisa 30 é o atleta com mais assistências da equipe na Ligue 1. O argentino também sonha em ajudar o time de Mauricio Pochettino a conquistar seu primeiro título de Champions League.