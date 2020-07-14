Pep Guardiola responde críticas de Jurgen Klopp e José Mourinho

Crédito: Guardiola diz que imagem do Manchester City foi danificada (PETER POWELL / POOL / AFP

O técnico Pep Guardiola respondeu as críticas feitas por Jurgen Klopp e José Mourinho e afirmou que o Manchester City merecia um pedido de desculpas por todo o dano de imagem que sofreu desde o período em que sofreu punição da Uefa por cometer supostas infrações no Fair Play Financeiro.

- Mourinho e outros treinadores sabem, fomos prejudicados, deveriam nos pedir desculpas. Se fizermos algo errado, aceitaremos a decisão do CAS (Corte Arbitral do Esporte). As pessoas falavam que nós estávamos roubando, mentindo. A presunção de inocência não existia. Nós estamos felizes de defender o que fizemos no campo.

O espanhol também desabafou sobre a atuação dos outros clubes em relação a punição sofrida pelo Manchester City.

- Eles precisam entrar em campo e nos derrotar, como esportistas que somos. Não ficar atrás da gente e começar a sussurrar, sete ou oito clubes, sobre o que devemos fazer. Nossa reputação foi danificada. Sei que para clubes de elite, como Liverpool, Arsenal ou United é desconfortável estarmos aqui, mas eles precisam entender que merecemos estar aqui e lutar pelo que eles conquistaram no passado.