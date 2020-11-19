futebol

Pep Guardiola renova com o Manchester City até 2023

Anúncio do acordo foi feito nesta quinta-feira e treinador espanhol terá sua maior longevidade em um clube de futebol. Guardiola sonha em ganhar a Champions com o City...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 10:11

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 10:11

Crédito: Catherine Ivill/Pool/AFP
O Manchester City anunciou a renovação de contrato com o técnico Pep Guardiola até 2023. Com isso, o treinador irá passar sete anos à frente do clube inglês desde a sua chegada, em 2016. Após a extensão de seu vínculo, o espanhol afirmou estar feliz com a possibilidade de seguir dirigindo a equipe que vem construindo.
- Desde que cheguei ao Manchester City, me sinto muito bem-vindo. Desde então, conquistamos muito juntos, fizemos gols, ganhamos jogos e troféus e estamos orgulhosos desse sucesso. O desafio é seguir evoluindo e estou animado para ajudar o clube.A permanência de Guardiola faz crescer também a expectativa pela chegada de Lionel Messi, que pode acontecer em janeiro, por algum valor, ou ao final da temporada, sem custos. O argentino segue insatisfeito no Barcelona e a possibilidade de voltar a jogar sob comando do antigo técnico o agrada.
Desde que chegou ao clube inglês, o treinador conquistou dois títulos seguidos da Premier League, mas não conseguiu vencer a Liga dos Campeões, maior desejo dos donos. Na última temporada, o Manchester City perdeu para o Lyon por 3 a 1 nas quartas de final, o que machucou jogadores e comissão técnica, que querem dar a volta por cima.

