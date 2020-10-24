Pep Guardiola lamenta chances perdidas em empate com West Ham

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Após o decepcionante empate por 1 a 1 com o West Ham, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, tentou fazer ponderações em relação a atuação da equipe. O espanhol admitiu um início ruim, mas ressaltou as chances criadas na segunda etapa, quando seu time marcou um gol e teve chances de virar o duelo.

- Começamos muito bem, mas sofremos um gol na primeira ação que eles fizeram. Lutamos na primeira etapa, mas não encontrávamos o passe. Nós tivemos chances no final, três ou quatro que não conseguimos converter e que Fabianski salvou.