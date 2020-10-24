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futebol

Pep Guardiola lamenta chances perdidas em empate com West Ham

Técnico espanhol ressalta boa partida do time até sofrer o primeiro gol e ressalta boa partida que equipe fez na segunda etapa. Treinador elogiou trabalho de Fabianski...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 12:31

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 12:31
Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
Após o decepcionante empate por 1 a 1 com o West Ham, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, tentou fazer ponderações em relação a atuação da equipe. O espanhol admitiu um início ruim, mas ressaltou as chances criadas na segunda etapa, quando seu time marcou um gol e teve chances de virar o duelo.
- Começamos muito bem, mas sofremos um gol na primeira ação que eles fizeram. Lutamos na primeira etapa, mas não encontrávamos o passe. Nós tivemos chances no final, três ou quatro que não conseguimos converter e que Fabianski salvou.
Com o empate, Guardiola tem seu pior início nas primeiras cinco rodadas em um campeonato desde que tornou-se treinador. O Manchester City tem apenas oito pontos somados após conseguir duas vitórias, dois empates e uma derrota na atual temporada da Premier League.

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