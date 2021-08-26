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Pep Guardiola e Cristiano Ronaldo já se desentenderam em clássico entre Barcelona e Real Madrid

Em 2021, comandante catalão pode treinar craque português no Manchester City. No entanto, clube inglês precisa entrar em acordo com a Juventus...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:16

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 12:16
Crédito: Em 2010, Cristiano Ronaldo arrumou confusão após empurrar Pep Guardiola (JAVIER SORIANO / AFP
Pep Guardiola e Cristiano Ronaldo podem voltar a se encontrar, mas desta vez no Manchester City. Segundo a imprensa espanhola, o craque português possui acordo com o clube inglês para assinar contrato até 2023. Mas essa relação, que anima os torcedores dos Citizens, nem sempre foi positiva.Em 2010, quando Guardiola era técnico do Barcelona e Cristiano Ronaldo era protagonista do Real Madrid, ambos se desentenderam durante uma partida do Campeonato Espanhol. Na ocasião, os culés estavam ganhando o duelo por 2 a 0 e após uma bola sair pela linha lateral, o português empurrou o treinador catalão pelo fato do comandante não dar a bola em suas mãos.
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O evento gerou uma grande confusão no Camp Nou e até Victor Valdes, na época goleiro do Barcelona, saiu de sua área para tirar satisfação com o camisa sete. Na ocasião, o árbitro da partida deu um cartão amarelo para cada atleta. E no final da partida, os blaugranas ampliaram o placar para 5 a 0.
Mas apesar dos problemas do passado, Pep Guardiola afirmou em entrevista ao "Canal+", em abril, que gostaria de poder trabalhar com um atleta do calibre de Cristiano Ronaldo no elenco.
- Nós não temos um jogador que pode vencer uma partida. Nós não temos Cristiano, Messi ou Neymar. Eu gostaria de ter um goleador, marcar todo jogo, quatro gols, correr como um atleta desses corre.
A prioridade do Manchester City nesta janela de transferências sempre foi Harry Kane, mas diante das sucessivas negativas do Tottenham, o nome de Cristiano Ronaldo surgiu na mesa dos ingleses nos últimos dias da janela de transferências.
A Juventus quer receber cerca de 30 milhões de euros pela saída do veterano, enquanto o atual campeão da Premier League não quer pagar nada pela contratação do craque. E Jorge Mendes, empresário do jogador, segue tratando com as duas partes com o objetivo de fechar o negócio nos próximos dias.

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